"4 أسماء عالمية على رأسهم هدف كريستيانو رونالدو" .. تسريب خطة الهلال في الميركاتو

كيف يفكر الهلال في الميركاتو الصيفي القادم؟..

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وضع مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، خطة الميركاتو الصيفي القادم - من الآن -؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال يقدّم موسمًا تاريخيًا في 2023-2024؛ محققًا 23 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات، على بُعد 4 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، يتواجد الرباعي المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروينه والنيجيري فيكتور أوسيمين والبرازيلي كارلوس كاسيميرو، في أجندة الزعيم الهلالي، للموسم الرياضي القادم.

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جاكوبس كشف عبر موقع "caughtoffside"، عن أن الإدارة الهلالية تعمل بكل قوة؛ لحسم صفقة صلاح من ليفربول الإنجليزي، في الصيف القادم.

وأضاف: "لكن.. النجم المصري لم يحسم قراره بعد؛ سواء بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، في الصيف القادم أو الانتظار حتى يوليو 2025، عند نهاية عقده مع ليفربول".

وأوضح الإعلامي الرياضي، أنه في حال فشل الهلال في حسم صفقة صلاح، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ سيكون "بديله" أوسيمين من نابولي الإيطالي.

وأشار بن جاكوبس، إلى أن أوسيمين قرر الرحيل عن نابولي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أنه يضع الدوري الإنجليزي على رأس أولوياته، مع عدم تجاهل خيار السعودية أيضًا.

وأخيرًا.. أكد جاكوبس، على أن الهلال ينافس النصر على ضم دي بروينه من مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب دخوله بقوة في صفقة نجم مانشستر يونايتد كاسيميرو، والذي طلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ضمه بالاسم إلى قلعة العالمي.

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