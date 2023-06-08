أسطورة مانشستر يونايتد يلوم آرسنال على فرصة مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية!

آرسنال هو السبب في تألق مانشستر سيتي!

ألقى ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق باللوم على آرسنال بسبب إمكانية حصول مانشستر سيتي على ثلاثية تاريخية هذا الموسم، حيث يحتاج السيتي فقط إلى الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم.

مانشستر سيتي سيلعب أمام إنتر على ملعب أتاتورك الأولمبي وعينه على تحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخهم وكذلك فرصة ذهبية لتحقيق ثلاثية مذهلة، بعد أن حصد لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي حال فوز فريق بيب جوارديولا بدوري الأبطال، فسيُحققون إنجاز مشابه لما فعله مانشستر يونايتد في عام 1999.

وقبل تحقيق إنجاز مماثل لمنافسيهم في المدينة، اتهم فيرديناند آرسنال بعدم قدرته على الفوز بلقب الدوري هذا الموسم في البودكاست الخاص به، حيث اتهم مدافع مانشستر يونايتد السابق فريق ميكيل أرتيتا بأنهم: "تراجعوا مثل حزمة من الورق".

وأضاف: "كانت فرصتكم، كنتم في الصدارة لفترة طويلة من الوقت، كنتم في موقع متقدم لتحقيق ذلك، لكنكم طرتم مثل حزمة من الورق".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان في مقدوره أن يمنع مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية، عندما تواجهوا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكنهم خسروا بنتيجة 2-1.