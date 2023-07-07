أسطورة مانشستر يونايتد يتعرض لأزمة صحية كبيرة

نقل الحارس الهولندي إلى المستشفى

تعرض إدوين فان دير سار أسطورة الكرة الهولندية ونجم مانشستر يونايتد لأزمة صحية كبيرة، قبل أن تستقر حالته بعد نقله إلى المستشفى.

مدير نادي أياكس مر بوعكة صحية بحسب بيان النادي الهولندي نقل على إثرها إلى المستشفى وجلس في العناية المركزة من أجل الاطمئنان على صحته.

وقال البيان: "يوم الجمعة تعرض إدوين فان دير سار لنزيف في الدماغ، وحاليًا يرقد في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة، عندما يتوفر مزيد من المعلومات الدقيقة، سيتم تقديم تحديث".

حارس المرمى السابق البالغ 52 عامًا سبق وأن دافع عن ألوان أندية أياكس ويوفنتوس وفولهام ومانشستر يونايتد.

الحارس الهولندي توج بدوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإنجليزي أربع مرات والدوري الأوروبي مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة، بالإضافة إلى الدوري الهولندي أربع مرات.