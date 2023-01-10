أسطورة مانشستر يونايتد: أحضروا هاري كين.. لن تفوزوا بشيء يا توتنهام!

نجم المنتخب الإنجليزي ونادي توتنهام يعود لرادارات الأندية الكبرى

بدأ الحديث عن هاري كين من جديد حول انتقال متوقع في الميركاتو، مع الاقتراب من نهاية عقده مع توتنهام، ووسط اهتمام العديد من عمالقة أوروبا وأبرزهم بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في أوقات سابقة.

ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد يرى أن فريقه لابد أن يدفع أموالًا كبيرة من أجل ضم أحد قادة منتخب إنجلترا مبررًا ذلك بأن كين "لن يفوز بشيء مع السبيرز".

وأكد فرديناند في تصريحات لقناة "فايب ويذ فايف" على "يوتيوب": "أحضروا هاري كين، إلى مشجعي السبيرز، معذرة ولكنكم لن تفوزوا بأي شيء، يمرون بحالة من الاضطراب في الوقت الراهن".

وأضاف: "ولمانشستر يونايتد، إذا لم تكونوا مستعدين للحصول على مهاجم قوي في الصيف فدعونا نحصل على لاعب رقم ٩ يساعدنا لثلاثة أو أربعة مواسم، ويسجل لنا ٢٠-٢٥ هدفًا في الموسم، على الأقل إذا دفعنا أموالًا كبيرة فستدفعونها في لاعب تضمنون أن يحرز هذا القدر من الأهداف".

وبقي هاري كين وفيًا لنادي توتنهام والآن هو على بعد هدف واحد من مطابقة الرقم القياسي لأكبر هدافي السبيرز عبر التاريخ وهو جيمي جريفز.