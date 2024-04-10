أسطورة مانشستر يونايتد السبب .. تين هاج خسر فرصة التعاقد مع بيلينجهام!

لهذا السبب لم ينضم بيلينجهام إلى صفوف مانشستر يونايتد

كشف أسطورة مانشستر يونايتد، براين روبسون، عن دور إريك كانتونا في فشل إتمام صفقة جود بيلينجهام لصالح الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع بيلينجهام حينما كان لاعبًا في برمنجهام سيتي، إلا أنّ بوروسيا دورتموند أتم الصفقة مقابل 25 مليون إسترليني.

وقال روبسون في تصريحات صحفية: "لقد كان الأمر مخيبًا للآمال حقًا، كنا في كارينجتون وكان السير أليكس فيرجسون هناك، لكن إيريك وأنا التقينا به، ووالدته وأبيه، وكنا نتحدث بعيدًا".

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وواصل: "كان سيوقع لمانشستر يونايتد، لكن يبدو أن كانتونا نجح في إقناعه باللعب لصالح بوروسيا دورتموند، قمنا بعمل سيء بعد ما كانت الصفقة في المتناول".

وسبق وأكد ريو فيردناند أن سبب رفض بيلينجهام اللعب لصالح مانشستر يونايتد جاء لمطالبته الحصول على ضمانات المشاركة بصورة منتظمة وهو ما تم رفضه.

جدير بالذكر أنّ بيلينجهام يتصدر ترتيب هدافي ريال مدريد خلال الموسم الجاري، ويعد أهم عناصر كارلو أنشيلوتي.