أسطورة مانشستر سيتي: لا يمكن مقارنة الجيل الحالي ببرشلونة بيب جوارديولا 2009!

برشلونة 2009 غير قابل للمقارنة!

رفض اللاعب الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو، مقارنة فريق مانشستر سيتي الحالي، ببرشلونة عام 2009.

ونجح برشلونة بقيادة بيب جوارديولا، بتحقيق الثلاثية، حيث فاز الفريق بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا.

وفي حديث أجويرو مع "Stake.com"، قال:" لا يمكن المقارنة، لأن الأوقات مختلفة والدوريات أيضًا، لكنهم بالتأكيد من الفرق التي تركت بصمتها في التاريخ".

وأضاف:" لكن برشلونة مع خط وسط، من الأفضل عبر التاريخ، يضم بوسكيتس، وتشافي، وإنييستا، وبشكل أساسي، وجود ميسي، يجعل الأمر غير قابل للتكرار".

الجدير بالذكر أن، بعد فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو، كما يلتقي بإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاشر من الشهر نفسه.