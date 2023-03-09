أسطورة ليفريول: سعيد بخروج "فوضى" باريس سان جيرمان من دوري الأبطال

أسطورة ليفربول مُبتهج لتوديع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا وينصح كيليان مبابي بمغادرة النادي

عبر الإنجليزي جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، عن سعادته بإقصاء باريس سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، ناصحًا كيليان مبابي نجم الفريق بمغادرته.

وودع باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي بعد خسارته من بايرن ميونخ إيابًا في ألمانيا 2-0 وذهابًا في باريس بهدف.

وعقب خروج باريس قال جيمي في قناة CBS: "بصراحة سعيد لأنهم خرجوا. ليس فريقًا بل مجرد فوضى".

وواصل نجم ليفربول السابق هجومه على باريس "ودعوا البطولة من دور الستة عشر في 5 مرات من أصل سبع. أنفقوا أموالًا أكثر من أي فريق ولديهم أفضل اللاعبين في العالم. هذا يخبرك بأهمية أن تكون فريقًا في كرة القدم".

وأردف "نحب الأفراد داخل الفريق لكنه ليس فريقًا. بأمانة كيليان مبابي عليه الرحيل من النادي".

ويبدو مستقبل مبابي في خطر مع باريس؛ فرغم تجديده الصيف الماضي لكنه قد يرحل هذا الصيف، لأن عقده جدده حتى 2024 مع إمكانية التمديد لسنة إضافية لم يفعلها اللاعب بعدـ مع مخاوف ناديه من رحيله مجانًا وهو ما قد يدفعهم للتخلي عنه هذا الصيف.