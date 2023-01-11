أسطورة ليفربول: هدف محمد صلاح ضد وولفرهامبتون غير شرعي!

أسطورة ليفربول ينتقد احتساب هدف صلاح بكأس الاتحاد

انتقد داني ميرفي، أسطورة ليفربول، القاعدة التي سمحت باحتساب هدف محمد صلاح ضد وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح سجل هدفًا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي ضد وولفرهامبتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد.

وفي تصريحات لتوك سبورت قال ميرفي:" كنت سعيدًا لاحتساب الحكم هدف صلاح، لأنني بالطبع لا أريد خروج ليفربول من الكأس، لكن القاعدة التي استخدمت يجب أن تلغى من قوانين التسلل".

وأضاف:" كيف يمكن لأي مدافع عدم السماح له باعتراض الكرة، وفي حال لمسها متعمدًا يحصل عليها لاعب الخصم المتسلل، بالطبع ستكون كل محاولة للدفاع متعمدة".

وأردف:" بذلك نطلب من المدافعين نسيان عادات كرة القدم، وما تعلموه لمدة 20 عامًا".

الجدير بالذكر، انتهت المباراة بالأنفيلد بين ليفربول وولفرهامبتون بالتعادل بهدفين بالجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويلتقي الفريقين في السابع عشر من الشهر الجاري، على ملعب الذئاب مولينيو لتحديد الفائز.