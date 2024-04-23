أسطورة ليفربول: محمد صلاح يستحق الجلوس على دكة البدلاء!

مستوى الملك المصري يثير القلاقل في الريدز

صرح أسطورة ليفربول جايمي كاراجير بشكل قاطع عن أسباب إراحة يورجن كلوب للمصري محمد صلاح وإشراكه في وقت قليل من مباراة فولهام الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ويرى كاراجير أن "الملك المصري" لا يقدم أفضل ما لديه في الوقت الراهن، مشيدًا بقرار إجلاسه على دكة البدلاء.

وقال كاراجير في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "محمد صلاح لا يعاني من مشكلة الإرهاق لأنه بقي هنا خلال فترة التوقف الدولي، لقد أصيب في منتصف الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "إنه لا يلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية في الوقت الحالي. قد يكون الأمر كذلك ثم سيعود أفضل وأكثر شراسة لكن بعد الجلوس على مقاعد البدلاء".

وذكر كاراجير أنه يتفهم إرهاق "ماك أليستر" ذاكرًا أنه لعب الكثير من المباريات هذا الموسم ولابد من إراحته.. لكن هذا سبب مختلف عما قاله عن صلاح.