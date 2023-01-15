أسطورة ليفربول: مانشستر سيتي أفضل بدون هالاند حتى لو سجل 40 هدفًا!

هالاند أفسد كتيبة بيب جوارديولا!

يرى ديتمار هامان أسطورة بايرن ميونخ وليفربول ومانشستر سيتي السابق، أن إرلينج هالاند جعل السيتي أسوء، حتى أن كان معدل تهديفه كبير.

هالاند خلال هذا الموسم سجل 27 هدفًا خلال 24 مباراة فقط في جميع المسابقات بقميص مانشستر سيتي، لكن فشل في تقديم مستوى جيد خلال مواجهة ديربي مدينة مانشستر.

مانشستر سيتي خسر بهدفين مقابل هدف أمام غريمه مانشستر يونايتد في قمة الجولة ال20 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وغرد اللاعب الألماني الدولي السابق عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كان مانشستر سيتي فريقا أفضل بدون هالاند، حتى لو سجل 40 هدفًا هذا الموسم".

مانشستر سيتي يأتي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي بعد جمع 39 نقطة، بينما مانشستر يونايتد يأتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ويتربع آرسنال على قمة الترتيب ب44 نقطة ولعب مباراة أقل.