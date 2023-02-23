أسطورة ليفربول: كيليان مبابي؟ والدته تريد "الريدز" وهو يحب ريال مدريد!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Kylian Mbappe, Real Madrid, Liverpool GFXGoal / Getty
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نجم ليفربول السابق خرج للحديث عن ارتباط فريقه بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

خرج الفرنسي جبريل سيسيه مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق للحديث عن مستقبل مواطنه كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويثير مستقبل مبابي الكثير من الجدل، رغم أنه جدد عقده في ملعب "حديقة الأمراء" خلال الصيف الماضي حتى عام 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، رغم أنه كان على مقربة من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتوقف الحديث عن مستقبل مبابي، في ظل الكثير من التقارير التي تفيد بندمه على قرار التجديد مع باريس سان جيرمان.

سيسيه، وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، تحدث عن مستقبل مبابي وقال: "أريد حقًا أن أرى كيليان مبابي في ليفربول، أحب أن أراه في أنفيلد، في هذا الفريق، كان سيتسبب في الكثير من الضرر للمنافسين".

وأضاف: "أعلم أن والدته تحب ليفربول، لكن الصبي يحب ريال مدريد، لذا من يعرف من سيظرف به في النهاية".

واختتم سيسيه: "لكن أريد أن أحلم برؤيته في ليفربول، يقولون عادة إن الأمهات لا يخطئن أبدًا، لذلك ربما سنراه بقميص ليفربول قريبًا".

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