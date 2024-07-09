أسطورة فرنسا يهاجم مبابي: لا يستحق شارة القيادة!

ماذا قال بيتي؟

أبدى إيمانويل بيتي، نجم كرة القدم الفرنسية السابق، استياءه من المستوى الفني لكيليان مبابي، قائد الديوك في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الجارية حاليًا في ألمانيا.

وقال بيتي، في تصريحات لقناة "إن تي في" الألمانية: "مبابي لا يستحق أن يكون قائدًا حتى الآن، لأنه لا يتخحمل المسؤولية الكافية على أرض الملعب".

وأضاف: "لم يكن على المستوى المطلوب منذ بداية البطولة، وليس في حالة بدنية جيدة، بجانب كسر الأنف وارتداء القناع، وكان يجب على ديشان استبداله أمام البرتغال في ربع النهائي بعد 60 دقيقة على الأكثر، ولا يتركه حتى انتهاء الشوط الإضافي الأول.

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وختم: "أعتقد أن مبابي سوف ينفجر فجأة في مواجهة إسبانيا بنصف النهائي، سيلعب فقط لأن المنافس يسمى إسبانيا، وإلا كنت سأضعه على مقاعد البدلاء".

وسجل مبابي هدفًا واحدًا فقط في اليورو بطولة اليورو من ركلة جزاء في مواجهة بولندا بدور المجموعات.