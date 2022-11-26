أسطورة فرنسا: ممارسة الجنس أفضل من التسجيل في نهائي كأس العالم

كرة القدم لا تأتي قبل كل شيء

يرى أسطورة كرة القدم الفرنسية إيمانويل بوتي أن التسجيل في نهائي كأس العالم أمر رائع للغاية ولكنه ليس بنفس روعة ممارسة الجنس، حيث يعتقد أن كرة القدم ليست الشيء الأهم في الحياة.

بوتي كان قد سجل في نهائي كأس العالم نسخة 1998 التي أقيمت في فرنسا، في فوز منتخب الديوك ضد البرازيل بنتيجة 3-0، ومنذ تلك اللحظة وهو يحاول أن يجد هذا الشعور في حياته الخاصة.

حيث تحدث مع "CasinoEnLigne.ca"، وقال: "أحاول أن أجد نفس الشعور بالتسجيل في نهائي كأس العالم في حياتي الخاصة، ولكي أكون صادقًا عندما ولدت بناتي، شعرت بنفس الشيء. في المكان المناسب، كنت فخورًا به لأنني فعلت شيئًا جيدًا".

وواصل: "شيء يمكنك تذكره وتفخر به. والتسجيل في كأس العالم، وخاصة النهائي، وهو الهدف الأخير في المباراة أمام جمهورك وعائلتك، إنه يغير حياتك إلى الأبد".

واختتم: "هل التسجيل في نهائي كأس العالم أفضل من الجنس؟ حسنًا، ليس من المفترض أن نلعب كرة القدم عندما نكون على هذه الأرض، لكن من المفترض أن نتكاثر هكذا".