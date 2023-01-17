أسطورة فرنسا: زيدان أفضل من الجميع ليس فقط ديشان!

تعليق صادم من نجم فرنسا السابق عن أزمة زيدان الأخيرة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وأحقيته بتدريب "الديوك" بدلًا من ديشان.

تحدث بيسينتي ليزارازو نجم منتخب فرنسا السابق، والحاصل على لقب كأس العالم 1998، عن الوضع المعقد الذي يحيط بالديوك مؤخرًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت تجديد عقد ديدييه ديشان في قيادة منتخب فرنسا، ورحيل نويل لو جرايت عن رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد السخرية من زين الدين زيدان.

ليزارازو تحدث مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن عقد ديشان الجديد مع منتخب فرنسا، مؤكدًا أن التجديد حتى 2026 أطول بكثير من اللازم.

وقال الظهير السابق: "كان من المفترض أن يستمر العقد لعامين آخرين وأن نرى ما سيحدث بعد اليورو، الأمر أكثر صحة بالنسبة لي، خاصة وأن ديشان بذلك سيبقى لمدة 12 عامًا في قيادة المنتخب، وهو كثير على غرفة الملابس".

وعن أزمة لو جرايت قال ليزارازو: "كان قرار رحيله صحيحًا، كان الانسحاب هو أقل ما يمكن أن يفعله، الجنون أن ذلك حدث بعدما لعبنا للتو نهائي كأس العالم".

وأضاف: "لكن حملة لو جرايت على زيدان كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لقد فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، وهو أيضًا مرشح شرعي لتدريب منتخب فرنسا، ولم يخف أبدًا رغبته في ذلك، كان يجب أن نكون سعداء برغبته ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يجب أن يكون الأول في ذلك، بدلًا من الحديث عن زيدان بقلة احترام".

وأردف: "زيدان هو أسطورة كرة القدم الفرنسية، واستطعنا أن نسمح بشكل مباشر في مقابلة لو جرايت الاحتقار الذي وجهه إلى مثل هذا اللاعب الرمز".

وعن منافسة زيدان مع ديشان قال ليزارازو: "زيدان أسطورة، لا يمكن أن ينافسه ديشان، يريد التدريب على أعلى مستوى ويفوز، كشف عن نفسه في مهنة التدريب، وصنع التاريخ بالفعل مع ريال مدريد، الآن يريد أن يفعل ذلك مع منتخب فرنسا".

وأضاف: "بالنسبة له، لا يوجد شيء أعلى من منتخب فرنسا، إنه أمر طبيعي، إنه تاريخه ومصيره".

واختتم بيسينتي ليزارازو تصريحاته قائلًا: "على أي حال، لا يمكن أن يكون هناك منافسة رياضية مع زيزو، إنه أفضل منا جميعًا، إنه رمز كرة القدم الفرنسية والعالمية، سواء كلاعب أو كمدرب، لقد فعل أشياء لا تصدق، ولا يسبق لها مثيل، مثل الثلاثية المتتالية في دوري أبطال أوروبا".