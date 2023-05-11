أسطورة ريال مدريد يطالب بإجلاس كريم بنزيما احتياطيًا!

نجم ريال مدريد السابق يرى أن كريم بنزيما يجب أن يجلس احتياطيًا..

عاد خوسيه ماريا جوتيريز "جوتي"، أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، للحديث من جديد عن احتمالية وصول كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النادي الملكي، مؤكدًا أنه يجب التضحية بكريم بنزيما من أجله.

وارتبط ريال مدريد مرة أخرى بالتعاقد مع مبابي، بعد أن فشل النادي الملكي في ضم نجم باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي، بعد تجديد عقده بشكل مفاجئ في "حديقة الأمراء".

جوتي، وفي تصريحات مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، تحدث عن رأيه في ضم مبابي، والعواقب التي قد تحدث بالنسبة للفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق في حالة إتمام الصفقة.

وقال جوتي: "حسنًا، سأضعه أساسيًا في مكان كريم بنزيما، سألعب به إلى جوار فينيسيوس جونيور ورودريجو في المقدمة".

وأضاف: "دائمًا ما نحترم كريم، ولكن هناك العديد من المباريات، وبالتأكيد سيكون رودريجو الأكثر تضررًا من كل هذا الآن، لأن فينيسيوس لا يمكن المساس به".

واختتم جوتي حديثه قائلًا: "إذا أراد مبابي الحضور، فسننتظره في عام 2024، لأن ريال مدريد ليس في عجلة من أمره".

يذكر أن بنزيما جدد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2024، وبالتالي سيواصل النجم الفرنسي مسيرته في النادي الملكي لعام إضافي.