أسطورة ريال مدريد يتحدى ميسي: لن تحقق حلمك مع برشلونة!

رسالة قوية لميسي وسط شائعات رحيله

يؤمن جوتي أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، أن برشلونة لن يفوز بدوري أبطال أوروبا مع أو من دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الشكوك تستمر حول مصير ميسي بعد الثورة الأخيرة التي قامت بها جماهير باريس ضده بعد سفره في زيارة إلى السعودية وإيقافه من قبل النادي الفرنسي الذي لم يقم بتجديد عقده حتى الآن.

برشلونة يبدو من الوجهات المحتملة لميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط ترقب من الثنائي إنتر ميامي والهلال السعودي.

ومن جانبه قال جوتي في تصريحات لبرنامج "El Chiringuito":"لو كنت ميسي لما عدت إلى برشلونة، لقد حقق كل شيء هناك، إنه تحدٍ كبير جدًا في هذه اللحظة، لأنهم لن يفوزوا بدوري أبطال أوروبا سواء معه أو من دونه".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن أولوية النجم الأرجنتيني في الوقت الحالي هي الانتقال لبرشلونة، للحصول على فرصة التتويج بلقب أوروبي خامس بعد فشله لموسمين متتاليين مع باريس.