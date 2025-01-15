أسطورة ريال مدريد: عيب قاتل في فريق أنشيلوتي.. وحقبة يامال قد تضاهي ميسي

ماذا قال جوتي؟

حلل الإسباني جوتي، أسطورة ريال مدريد، أسباب الخسارة الكبيرة للفريق الملكي أمام برشلونة (5-2) في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال جوتي، في تصريحات لبرنامج إل شرينجيتو: "كانت ضربة كبيرة وقاسية، عليك أن تنتقد نفسك، المباراة الأولى (رباعية نظيفة في الدوري) كانت بمثابة تحذير، وهذه هي التأكيد على أنك لا تفعل الأشياء بشكل صحيح للفوز بالألقاب".

وأضاف: "لم يكن برشلونة وحده، واجه ريال مدريد فرقًا كبيرة أخرى هذا العام ولم يتمكن من الفوز عليها، الفريق ليس لديه فكرة واضحة، لا عن الخطة ولا عن كيفية الهجوم، ولا عن كيفية الدفاع".

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وواصل: "معظم المباريات ستفوز بها، لكن في المباريات المهمة، حيث تُحسم الألقاب، يجب أن تكون واضحًا بشأن ما تريد القيام به، إذا لم تكن واضحًا فسيكون الأمر صعبًا للغاية، عليك أن تركض أكثر وأن تركض بشكل جيد".

وعن رأيه في قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، علق: "نحن جميعًا نثق في أنشيلوتي، لا أعتقد أنه الملام الوحيد تمامًا، هذا لا يتعلق بالمدرب فقط، بل يتعلق أيضًا بالجهاز الفني واللاعبين وأولئك الذين يشكلون الفريق".

ولم يجد جوتي أي مشكلة في إظهار إعجابه بلامين يامال نجم برشلونة: "هذا هو من سيُحدِّد الحقبة، أظهر لامين لمحات عما سيكون قادرًا على إثباته من الآن وحتى اعتزاله، نتحدث عن ميسي، يبدو أنه يسير على هذا المنوال، لا أعرف ما إذا كان سيُضاهيه، لكنه سيُحدِّد حقبة كما فعل ميسي".