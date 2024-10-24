أسطورة ريال مدريد وخائن برشلونة يتهكمان على بعضهما البعض قبل الكلاسيكو!

قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في كلاسيكو الأرض

حالة من التهكم حدثت بين كل من لويس فيجو وخوسيه ماريا جوتي نجمي ريال مدريد السابقين على هامش فيلم وثائقي أعدته شبكة "دازن" وتحدث عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وخلال الفيلم تم بث سؤال من الجالسين برفقة النجمين الكبيرين، يقولون لهم فيه: "من لعب مباريات كلاسيكو أكثر بينكما؟".

هنا أجاب لويس فيجو إجابة ماكرة حين قال: "هل لعب 5 دقائق أم المباريات كاملة يحتسب في هذه الحالة؟" في إشارة إلى أن فيجو كان أساسيًا في معظم مشاركته بالكلاسيكو بينما على العكس كان جوتي يأتي من دكة البدلاء.

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ولكن جوتي أجابه إجابة أكثر مكرًا قال فيها: "في بعض الأوقات كان هناك لاعبون يلعبون 90 دقيقة ولكنهم يقومون بنفس الشيء (الذي يقوم به اللاعبون المشاركون في دقائق)".. في إشارة إلى عدم تأثير فيجو الكبير في الكلاسيكو.

يذكر أن فيجو لعب لبرشلونة بين عامي 1995 و2000 وهي نفس المدة التي قضاها في ريال مدريد بين عامي 2000 و2005، بعد صفقة مدوية وصف فيها بأهم "خائن لبرشلونة" عبر التاريخ.