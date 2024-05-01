أسطورة ريال مدريد: تأثير بيلينجهام يفوق زيدان وفيجو ورونالدو

"يا له من نجم"

تغنى ستيف ماكمانامان، نجم ريال مدريد السابق، بلاعب الفريق جود بيلينجهام، الذي يقدم مستويات مميزة في موسمه الأول مع النادي الملكي.

وقال ماكمانامان، في تصريح لشبكة "تي إن تي سبورتس": "جاء لويس فيجو ورونالدو الظاهرة وزيدان إلى غرفة ملابس ريال مدريد، ولم يكن لأحد منهم تأثير مثل بيلينجهام، وقد فعل ذلك في سن 20 عامًا، إنه أمر استثنائي".

وأضاف: "انضم إلى ريال مدريد في صفقة مالية كبيرة وهو بعمر 19 عامًا، وكان هذا موسمًا انتقاليًا لريال مدريد، لأن كريم بنزيما وإيدين هازارد وأسينسيو رحلوا".

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وتابع: "سجل في مباراتين الكلاسيكو، وفاز بكأس السوبر، وفاز بالليجا، والآن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. يا له من نجم مطلق".

ويقدم بيلينجهام مستويات هائلة هذا الموسم، إذ سجل 21 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، خلال 37 مباراة في مختلف المسابقات.