أسطورة برشلونة: ريال مدريد هو الأقرب للفوز بالأبطال، وهذا سر تراجع تشافي عن موقفه!

تحدث عن رأيه في رحيل مبابي عن باريس

كشف إريك أبيدال أسطورة برشلونة والمدير الرياضي السابق للنادي الكتالوني، عن رأيه في نهائي دوري أبطال أوروبا ورحيل كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان.

أبيدال يعمل حاليًا كجزء من الدورة الثالثة للإدارة الرياضية التي ينفذها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحدث لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن ملامح تجربته، ورأيه في بعض القضايا الخاصة بناديه السابق برشلونة، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، والذي يُقام غدًا، السبت، على ملعب ويمبلي.

وقال المدير الرياضي السابق لبرشلونة عن رأيه في نهائي الأبطال:"أتمنى أن تكون مباراة جميلة مع العديد من الأهداف، نحن نعرف الناديين جيدًا، صحيح أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، وهذا هو الحال منذ سنوات، ولكن الألمان منظمين للغاية، ويريدون الخروج من المباراة بسيناريو مختلف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن إقالة تشافي:"موسم معقد للغاية، الناس تتذكر النتائج فقط، الوضع كان أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، ثم حدث شيء إيجابي في دوري أبطال أوروبا، وقعت بعدها كارثة كبرى، عليك أن تثق بالأشخاص الموجودين رغم صعوبة الوضع المالي للنادي، وربما ما حدث كان درسًا بالنسبة له ".

وأضاف:"قال مؤخرًا إنه سيرحل في نهاية الموسم، ثم غير رأيه لأنه رأى إمكانيات الفريق وما يمكن فعله، الآن القرار اختلف، المستقبل وحده سيخبرنا مدى صحة ما حدث، تشافي قام بعمل رائع كمدرب، ويعتبر محظوظًا نوعًا ما بتواجد مجموعة مميزة من اللاعبين مثل بيدري وجافي ولامين يامال ورونالد أراوخو، وهذا ما جعله يتراجع عن فكرة الرحيل في البداية".

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان:"قرار التغيير لم يكن سهلًا، وجوده في العاصمة الفرنسية لسنوات عديدة يعتبر كتمثيل كبير للبلاد، حتى رئيس الجمهورية حاول إقناعه بالبقاء، أتصور أن القرار لم يكن سهلًا بالنسبة له، لكنه يستطيع تحقيق حلمه بفريق آخر، لديه بعض الألقاب ولكنها ليست على المستوى الدولي، كلنا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، والانتقال لريال مدريد سيكون خطوة جيدة بالنسبة له ووجوده سيجعل الفريق أكثر قوة".

وعن إمكانية عودته إلى برشلونة:"لا، لقد ذهبت بالفعل إلى هناك ورأيت ما كان علي رؤيته، الأشخاص الذي يعرفونني يدركون كيف تصرفت وجهًا لوجه مع اللاعبين، لحرصي الشديد على مساعدة كل لاعب على النمو، الآن لدي مشاريع أخرى وأحتاج إلى التحلي بالصبر ومواصلة العمل".

وفي نهاية حديثه كشف أبيدال عن رغبته في التركيز على مجال العمل في الإدارة الرياضية، وفهم كافة الجوانب الخاصة بهذه الوظيفة لضمان تحقيق المزيد من النجاحات بمسيرته.