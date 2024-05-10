أسطورة برشلونة: الكرة الذهبية لهذا اللاعب وريال مدريد سيخسر نهائي الأبطال!

أسطورة برشلونة يتوقع خسارة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا...

كشف ريفالدو، أسطورة منتخب البرازيل، وبرشلونة الأسبق عن اللاعب الذي يتوقع حصوله على الكرة الذهبية، كما توقع خسارة ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لدي فينيسيوس جونيور، فرصة كبيرة للحصول على الكرة الذهبية، إنه بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، وهذا بسبب ما يفعله في ريال مدريد، وبالطريقة التي يلعب بها".

وتابع: "بلا شك لديه فرصة كبيرة ليصبح أفضل لاعب في العالم، كما أن الفائز بالكرة الذهبية القادمة، سيعتمد بشكل كبير على نهائي دوري أبطال أوروبا، وإذا حقق ريال مدريد البطولة، ستكون لدى لاعبيه فرصة كبيرة للفوز بالجائزة".

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وتطرق الفائز بلقب كأس العالم 2002 للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال: "لقد كنت أقول منذ فترة طويلة، أن النهائي سيكون بين ريال مدريد، وبوروسيا دورتموند".

وأضاف: "ولكن بوروسيا يقترب من اللقب، لقد أظهروا بالفعل أنهم يعرفوا كيف يلعبوا هذه المسابقة وكيف يلعبون المباريات الصعبة، لقد رأينا ذلك في مباريات باريس سان جيرمان، بكل تأكيد ريال مدريد هو المرشح الأكثر حظًا، ولكن أعتقد أن البطل سيكون دورتموند".