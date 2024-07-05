"أنت لا شيء" .. أسطورة ألمانيا يشن هجومًا شرسًا على بيلينجهام بعد صيحته المغرورة!

تصرفات النجم الإنجليزي تفتح عليه أبواب النقد اللاذع

شن ديتمار هامان، لاعب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، هجومًا شرسًا على جود بيلينجام، نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

وجاء هجوم هامان على بيلينجهام بعد تصرفه المشين، عقب احتفاله بهدفه الرائع في مرمى سلوفاكيا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بخلاف الصيحة التي أطلقها بعد تسجيل الهدف، حينما قال "من غيري؟".

وقال هامان في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية عن لاعب ريال مدريد: "أنا لا أحب سلوكه.. بدون زملائك في الفريق أنت لا شيء، بصرف النظر عن أهدافه، فهو لا يفعل شيئًا".

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وأضاف: "لم أشاهده في المباريات الأربع الأولى، ليست هناك حاجة للقول إنه لاعب موهوب، لكن حدثت بعض الأشياء التي لا ينبغي القيام بها".

وحذر هامان: "حتى مع أقصى درجات النشوة، لا ينبغي أن يحدث هذا. لا تسجل هدفًا وتتذكر فجأة أنك الأفضل والأكبر. يبدو أن هذا شيئًا موجودًا بداخله، لذا عليه أن يكون حذرًا".

وختم: "كان ينبغي على جاريث ساوثجيت أن يتخذ قرارًا بإخراج بيلينجهام أو فيل فودين في وقت سابق. الآن قد يكون محظوظًا إذا تم إيقاف بيلينجهام".

يذكر أن منتخب إنجلترا يخوض مواجهة قوية أمام سويسرا، غدًا السبت في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".