أسطوانة فريدة .. هاري كين يُقدم الهدايا لزملائه في معسكر إنجلترا

هداية خاصة من هداف منتخب إنجلترا

فاجئ هاري كين نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا زملائه في معسكر المنتخب الإنجليزي، بتقديم هدية خاصة لهم للاحتفال بتحقيقه إنجازًا تاريخيًا كونه الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة.

كين تجاوز رقم واين روني البالغ 53 هدفًا في مواجهة إيطاليا خلال توقف شهر مارس الماضي، حيث سجل هدف فوز بلاده 2/1 أمام الآزوري ليصل للهدف رقم 54، وأتبعه لاحقًا بالهدف 55 في شباك أوكرانيا.

وعمل هاري خلف الكواليس على تقديم ذكرى فريدة لزملائه الذين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، حيث قدم هداف منتخب إنجلترا أسطوانة عليها جميع أهدافه مع منتخب إنجلترا لكل زملائه بالإضافة إلى المدير الفني للمنتخب جاريث ساوثجيت.

كما نشر هاري كين تغريدة خاصة لشكر زملائه عبر "تويتر" كاتبًا: "لم أتمكن من كسر رقم الهداف التاريخي مع منتخب إنجلترا دون دعم زملائي في الفريق والمدربين الذين ساعدوني على طول هذا الطريق، هذه الهدية هي شكر كبير مني لجميع الذين شاركت معهم غرفة الملابس منذ انضمامي للمنتخب شكرًا لكم".

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا يستعد لخوض مباراتين في تصفيات يورو 2024 ضد مالطا ومقدونيا الشمالية يومي 16 و19 يونيو.