أسرع من المتوقع .. كورتوا يعود لحراسة مرمى ريال مدريد في مواجهة مصيرية!

ظهور استثنائي للبلجيكي بعد 9 أشهر كاملة من الغياب

تلقى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنباء سارة من معسكر الفريق الذي يستعد لخوض مباريات حاسمة في المرحلة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قادش، غدًا السبت في مباراة من الممكن أن تشهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني، وذلك قبل 3 أيام من مواجهة بايرن ميونخ المصيرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، بعد 24 ساعة من خوضه مران منفرد في مرافق النادي وذلك لتجنب أي إصابة ممكنة، بينما اللاعب الوحيد الذي تدرب بشكل منفصل هو ديفيد ألابا.

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في سياق متصل، كشفت الصحيفة الإسبانية أن جماهير ريال مدريد ربما تشهد غدًا عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لحراسة عرين الملكي، بعد 9 أشهر كاملة من الغياب بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة اليمنى.

وأضافت: "كل شيء يشير إلى أن أندريه لونين سيبقى أساسيًا في المواجهة الحاسمة ضد بايرن ميونخ، وفي نهائي دوري الأبطال (حال تأهل الملكي)، فيما سيتقاسم كورتوا وكيبا شوطي المواجهة ضد قادش".

وكان من المفترض أن يعود كورتوا لعرين ريال مدريد قبل حوالي شهر ونصف، لكنه تعرض لإصابة أخرى أثناء التدريب، حيث أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، مما أجبره على الابتعاد لـ6 أسابيع أخرى عن الملعب.