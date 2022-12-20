أسرة ميسي لم تسلم منهما .. الفريان والصبحان "فاكهة" سعودية من طراز فريد

إعلاميان سلكا طريقهما الخاص لصناعة ذكريات مميزة مع الجماهير بعيدًا عن النمط المعتاد للإعلاميين

يقولون إن الجمهور هو فاكهة كرة القدم، هو كذلك بالفعل، وكأس العالم قطر 2022 خير دليل على ذلك، جماهير البرازيل قالت كلمتها هناك، وكذلك الجماهير الأرجنتينية والهولندية والكرواتية والمغربية والفرنسية والإنجليزية وغيرها، حتى من لم تكن منتخباتهم مشاركة في الحدث العالمي، حضرت لتشهد العرس الكروي، الذي يطل علينا كل أربع سنوات.

لكن هناك جماهير كانت لها الكلمة العليا رغم أن منتخبها ودع البطولة من دور المجموعات؛ هي الجماهير السعودية، التي أصبح هتافها يروج العالم أجمع "ميسي وينه .. كسرنا عينه"، الهتاف الذي بدأ بميسي ثم تناقلته جماهير مختلف المنتخبات مع حذف ميسي ووضع خصمها.

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Shahid

من ضمن الجماهير السعودية كان هناك ثنائي إعلامي، يغرد خارج السرب تمامًا، له حالته الخاصة وشخصيته وطريقته في التفاعل مع الأحداث، هو الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، والإعلامي ملك التوقعات حسن الصبحان..

الفريان الإعلامي الذي حضر ست نسخ من كأس العالم، لكن بالطبع مونديال قطر كان له طابعه الخاص في تغطيته له، فما أكثر لقطاته الكوميدية مع الجماهير في سوق واقف وخارجه.

ربما لن ينسى جمهور الأرجنتين في سوق واقف الرجل الذي وقف أمامهم فجأة يتباهى بصورته رفقة والدة النجم ليونيل ميسي، ليعلمهم كم هو مشهور ومقرب من عائلة ليو!

لن ينسى أمن الملاعب أنه كان هناك رجل ينام كل ليلة لمباراة السعودية أمام الاستاد المستضيف للقاء، في انتظار موعد المباراة.

لكن الشهير بملك الفلاشات قرر اعتزال العمل الإعلامي بعد ما قدمه في مونديال قطر، ويستعد حاليًا لإطلاق كتاب سيرته الذاتية، ليخبر الجماهير عن حكاياته وصولاته وجولاته، وحتمًا سيكون الجزء الخاص بتغطية مونديال قطر أكثرها إثارة.

أما ملك التوقعات فكان له خيمته الخاصة في سوق واقف، قبل كل مباراة يظهر حاملًا لعلمي المنتخبين المتنافسين، كي يخبر الجماهير بتوقعاته، التي تخطئ قليلًا وتصيب كثيرًا.

ربما لم يسلم أي شخص مر بسوق واقف من مناكفات الصبحان، خاصةً الجمهور الأرجنتيني، الذي كان هو هدف ملك التوقعات قبل مواجهة التانجو أمام السعودية.

أسرة ليونيل ميسي نفسها لم تسلم من حسن الصبحان، إذ ادعى أنها جاءت له خصيصًا كي تلتقط معه الصور التذكارية، وكي تشكره على مدحه الدائم لنجلها!

يتفق الإعلاميون أو يختلفون مع طريقة الفريان والصبحان في التفاعل مع الأحداث، لكن مؤكد أن كليهما سلك طريقًا خاصًا به، وقرر صناعة ذكريات خاصة مع الجماهير.