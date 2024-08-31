كشف أسرار الميركاتو .. قرار جريء من لابورتا أمام ثورة جماهير برشلونة

رئيس برشلونة يتحلى بالشجاعة لمصارحة الجماهير

يستعد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، للظهور أمام وسائل الإعلام خلال أيام من أجل كشف كواليس تحركات النادي في الميركاتو.

وكشف الصحفي صامويل مارسدين، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا) عن ظهور متوقع للرئيس جوان لابورتا في مؤتمر صحفي، قائلًا: "سيعقد رئيس برشلونة مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء لتحليل وشرح كل ما دار في فترة الانتقالات بالنادي الكتالوني".

وانهالت التعليقات الهجومية على التغريدة من جماهير برشلونة، التي لا تبدو راضية عن أداء إدارة لابورتا خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم ارتباط الفريق بمنافسة قوية في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحتى اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، لم يبرم برشلونة سوى صفقتين فقط، حيث كانت صفقته الكبرى هي التعاقد مع داني أولمو من لايبزيج الألماني مقابل و55 مليون يورو، بخلاف ضم باو فيكتور قادمًا من جيرونا مقابل 2.7 مليون.

في المقابل، تخلى برشلونة عن 7 لاعبين هم: شادي رياض، إستانيس بيدرولا، ماركوس ألونسو، مارك جويو، سيرجي روبيرتو، سيرجينيو ديست، جوليان أراوخو.ودفع البارسا 6 لاعبين آخرين للإعارة وهم أوريول روميو، أليكس فالي، فيتور روكي، كليمونت لينجليه، إلكاي جوندوجان، ميكايل فاي، فيما لم يستكمل مدة استعارة جواو كانسيلو، جواو فيليكس.