"أسد بلا أنياب في السعودية" .. الشباب يقرر رحيل لاعبه ويختار البدلاء من أوروبا

الشباب يواصل البحث عن صفقات جديدة..

لا يزال السنغالي الحبيب ديالو، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، بمثابة لغز محير لجماهير الليوث، في ظل تألقه مع المنتخب خلال الفترة الأخيرة، مع ضعف مردوده التهديفي في دوري روشن السعودي.

ووقع ديالو على هدف في مرمى موريتانيا، ليقود السنغال للفوز بهدف دون مقابل، الأحد، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى هدف وتمريرتين حاسمتين في 3 مباريات بالتصفيات المونديالية.

وذكر الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، أن إدارة الشباب قررت الاستغناء عن خدمات المهاجم ديالو، سواءً عن طريق الإعارة أو البيع المباشر، في الميركاتو الصيفي المُقبل، وسط اهتمام من أندية فرنسا وتركية لحسم صفقة اللاعب.

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وأوضح أن الشباب يستهدف التعاقد مع مهاجمين جديدين، مع استكشاف الخيارات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي.

وكان الشباب قد دخل في مفاوضات مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، قائد فريق ليون، قبل أن يصبح القادسية قريبًا من حسم الصفقة بشكل رسمي، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب، على التعاقد معه بعقد لمدة موسمين، مع انتظار موافقة النادي الفرنسي فيما يتعلق بالأمور المادية.

وانتقل ديالو إلى صفوف الشباب في أغسطس 2023، قادمًا من ستراتسبورج الفرنسي، وسجل اللاعب 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 33 مباراة مع الليوث، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.