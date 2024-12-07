"خطر على الحياة" .. الكشف عن أسباب تأجيل مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

تحذير أحمر نادر

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون والتي كان مقررًا إقامتها اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

وجاء قرار التأجيل، في ظل تحذيرات شديدة بشأن أخطار العاصفة دارا التي ضربت إنجلترا بسرعة تجاوزت 90 ميلًا في الساعة، والتحذير الأحمر النادر الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية للرياح في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.

وجاءت رسالة التحذير "خطر على الحياة"، بسبب سرعات الرياح العالية وخطر الحطام المتطاير والأشجار المتساقطة والأمواج الكبيرة وانقطاع التيار الكهربائي والأضرار التي تلحق بالمباني والمنازل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية عشر ونصف ظهرًا (بتوقيت جرينتش)، لكن وفقًا لصحيفة "ذي أثليتك"، تم تأجير المباراة إلى وقت لاحق، مشيرة إلى أن قرار تأجيل المباراة اتخذ "من قبل السلطات وليس الأندية".

وأصدر نادي إيفرتون بيانًا، قال خلاله: "تم تأجيل مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول، بعد اجتماع مجموعة استشارية للسلامة في جوديسون بارك، حضره مسؤولون من كلا الناديين، بالإضافة إلى ممثلين من شرطة ميرسيسايد ومجلس مدينة ليفربول هذا الصباح".

وأضاف: "تقرر تأجيل مباراة اليوم لأسباب تتعلق بالسلامة، نظرًا للخطر الذي يهدد السلامة في المنطقة المحلية بسبب هبات الرياح القوية، وتحذير الرياح الشديدة باللون الأصفر الذي يظل ساريًا حتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد".

وتابع البيان: "نعتذر عن الإزعاج الذي تسببنا فيه ونشكر المشجعين على تفهمهم. وفي حين ندرك أن هذا سيكون مخيبًا للآمال بشدة بالنسبة للمشجعين، فإن سلامة المشجعين والموظفين واللاعبين لها أهمية قصوى".

وختم: "سيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالتاريخ المعاد تحديده للمباراة في الوقت المناسب. ستظل جميع التذاكر التي تم شراؤها للمباراة الأصلية صالحة للمباراة المعاد تحديدها".