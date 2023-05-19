أساليب أرتيتا المختلفة .. كلب في ملعب آرسنال لتخطي صدمة مانشستر سيتي!

المدرب الإسباني يريد أن يخرج نجومه من الحالة الحالية.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استقدام المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال لكلب ليتواجد بشكل دائم داخل ملعب تدريبات النادي اللندني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن أرتيتا قام بذلك من أجل تخفيف حالة التوتر وحدة وصعوبة قرب الفريق من خسارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

وقام أرتيتا بتسمية الكلب "وين" أي فوز باللغة الإنجليزية، ويسعى من خلال وجوده لرفع الحالة المعنوية لنجومه في الفريق.

وكان آرسنال قد تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لعدة أسابيع وابتعد بالصدارة عن مانشستر سيتي قبل أن يعود الأخير ويتصدر بفارق أربع نقاط مرشحة للزيادة إلى سبعة.

جدير بالذكر أن أرتيتا له عدة مواقف شبيهة، حيث درب فريقه على أنغام أغنية "لن تسير وحدك أبدًا" قبل مواجهة ليفربول، ورسمه لقلب وعقل في شكل كاريكاتير على لوحة خطة الفريق قبل مواجهة توتنهام في ديربي لندن.