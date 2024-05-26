أزمة وراء الكواليس؟ .. رئيس الهلال السابق يحرج مراسل "أكشن مع وليد": لا أظن الفراج يذيع كلامي!

من المفترض أن علاقات الهلاليين مع وليد الفراج جيدة!

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رغم أن الكثيرين يظنون أن كافة الهلاليين هم أصدقاء لبرنامج "أكشن مع وليد" ومقدمه وليد الفراج على عكس العلاقة مع النصراويين على سبيل المثال إلا أنه يبدو أن ثمة مشكلة وراء الكواليس.

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الفراج معروف بإشاداته وتمجيد الدائم للزعيم في ظل تفوقه في السنوات الأخيرة، لكن رغم ذلك رفض الأمير عبدالرحمن بن مساعد؛ رئيس القلعة الزرقاء الأسبق، إجراء حوار قصير مع برنامجه..

على هامش حفل تتويج الزعيم بطلًا لدوري روشن السعودي 2023-2024، التقى مراسل "أكشن مع وليد" بالأمير، الذي فور أن رأى شعار البرنامج ابتعد رافضًا وردد بالسعودية العامية: "لن تطلعوني، ما أظن وليد الفراج يطلعني (يذيع كلامي)"، في إشارة ربما إلى أنهم يرفضوا إذاعة بعض التصريحات له سابقًا.

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يذكر أن الهلال أقام حفل تتويجه بطلًا للموسم الجاري من دوري روشن أول أمس الجمعة، على استاد المملكة أرينا بعد فشل تنظيم الاحتفال عقب مواجهة الطائي في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة.

عدم إقامة الحفل عقب هذه المباراة يرجع لكونها نُقلت من ملعب المملكة أرينا، لعدم جاهزية أرضيته عقب إقامة فعالية خاصة بوزارة الترفيه عليه، ليقام اللقاء على ملعب نادي الشباب "استاد الأمير خالد بن سلمان" إلا أن إدارة الليث الأبيض رفضت إقامة مراسم تتويج الزعيم على أرضها واشترطت إقامة المواجهة فقط، هو ما وافقت عليه رابطة دوري المحترفين.

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