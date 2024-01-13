أزمة نيوكاسل المالية تمنح برشلونة هدية "برازيلية" في الميركاتو!

نجم الماكبايز يريد تحقيق حلمه

مفاجأة سارة تلقاها نادي برشلونة الإسباني، بعدما أصبح نيوكاسل يونايتد أكثر انفتاحًا على بيع أحد أهم نجومه.

لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش ظهر مؤخرًا كأحد أهم الأهداف لتدعيم خط وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن الشرط الجزائي بعقده الذي يصل إلى 100 مليون يورو كان العائق الأكبر أمام الصفقة.

موقع "Football Transfers" قال إن نيوكاسل الآن سيقبل بالتخلي عن جيمارايش بقيمة أقل من ذلك بكثير، بسبب الأزمة التي يواجهها النادي بسبب قواعد الدوري الإنجليزي للعب المالي النظيف.

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ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد يتخلى الماكبايز كذلك عن العديد من اللاعبين المهمين بفريق المدرب إيدي هاو، وأبرزهم المهاجم السويدي أليكساندر إيساك والمدافع الهولندي سفين بوتمان.

وبالنسبة لحالة جيمارايش على وجه التحديد، فإن رغبة اللاعب واضحة باللعب لبرشلونة، وهناك استعداد من نيوكاسل للقيام بتخفيض المبلغ المطلوب لتحقيق حلم الدولي البرازيلي.

وأما الأندية الأخرى المهتمة بضمه مثل ليفربول وباريس سان جيرمان وتشيلسي، قد يكون عليها دفع الشرط الجزائي بعقده في الكامل، لعدم اعتبار أي منهم أولوية لنجم وسط نيوكاسل.