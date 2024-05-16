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أحمد فرهود

بعد أزمة مواعيد الصلوات .. فرمان من ولي العهد السعودي بشأن توقيت المباريات

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هذه الأزمة أثارت الجدل طوال موسم 2023-2024..

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شهد موسم 2023-2024، جدلًا كبيرًا للغاية؛ بسبب إقامة العديد من المباريات الرسمية لـ"المسابقات المحلية"، في المملكة العربية السعودية، أثناء توقيت الصلوات.

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الهلال حسم لقبي دوري روشن للمحترفين والسوبر السعودي، في الموسم الرياضي الحالي؛ كما سيضرب موعدًا ناريًا مع النصر، في نهاية الشهر الجاري، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. تم تداول صورة عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، لـ"خطاب" موجه من رئيس الديوان الملكي، إلى سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي.

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وحسب هذا الخطاب المنتشر بقوة؛ فقد أعرب سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن عدم رضاه بإقامة المباريات الرسمية لـ"المسابقات المحلية"، في توقيت الصلوات.

The Royal Court of Saudi Arabiasocial media

وناشد سمو ولي العهد، المسؤولين المعنيين عن الأمر؛ بضرورة مراعاة "مواعيد الصلاة"؛ عند جدولة المباريات في الفترة القادمة.

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