"جبل طارق إسباني".. يويفا يعلن عقوبة موراتا ورودري!

ما قرار الاتحاد الأوروبي؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف نجمي منتخب إسبانيا ألفارو موراتا ورودري، على خلفية احتفالات لاروخا بلقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وكانت لجنة الانضباط باليويفا قد فتحت تحقيقًا ضد موراتا ورودري بعد شكوى رسمية من جبل طارق؛ بسبب ترديدهما هتافات "جبل طارق إسبانية"، أثناء الاحتفالات باللقب الأوروبي، الذي حصدته إسبانيا بعد الفوز (2-1) على فرنسا في المباراة النهائية الشهر الماضي.

وجرى توجيه اتهامات إلى نجمي مانشستر سيتي وميلان، بموجب المادة 11 من قانون الانضباط التابع للاتحاد الأوروبي، قبل أن يصدر قرار بإيقاف كل منهما مباراة واحدة، بسبب انتهاكهما "القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام حدث رياضي لتظاهرة غير رياضية، والإساءة إلى سمعة الرياضة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المقرر أن يغيب الثنائي عن أول مباراة لإسبانيا وستكون أمام صربيا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

وتنتمي جبل طارق إلى التاج البريطاني، إلا أن هناك خلافات بين إسبانيا وبريطانيا بشأن السيادة على هذه المنطقة.