بعد أزمة مفاوضات بيلباو .. كاسترو يسهّل رحيل لابورت بطلب جديد إلى النصر

قرار جديد من كاسترو بشأن صفقة لابورت..

أكد نادي النصر، جدية في حسم رحيل المدافع الإسباني إيمريك لابورت، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفق طلب المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، خلال الميركاتو الصيفي.

وأنهى لابورت موسمه مع النصر بطريقة سلبية، رغم وضعه في القائمة الأساسية للمدرب كاسترو، حيث شارك في 39 مباراة في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

وفي الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن، ارتكب مدافع النصر خطأ فادحًا، بضرب لاعب الرياض محمد آل عقل، ليتم طرد اللاعب وتسجيل واقعة (السلوك المشين) في تقرير حكم المباراة، لتقرر لجنة الانضباط إيقاف اللاعب عن مباراتي الاتحاد في الجولة الأخيرة، والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كاسترو قدم تقريرًا فنيًا لإدارة النصر، طلب خلالها باستبعاد لابورت في الصيف المُقبل، رغم ارتباطه بعقد حتى يونيو 2026، فيما طلب المدرب البرتغالي، خروج اللاعب على سبيل الإعارة.

وجاء طلب كاسترو، إثر صعوبة الاستغناء عن اللاعب بالبيع النهائي، بعد صدور تقارير حول اتجاه نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، نحو التراجع عن ضم لابورت، والذي يتقاضى راتبًا سنويًا مع النصر بقيمة 15 مليون دولار، بخلاف امتيازات مالية أخرى، حيث تقدم أتلتيك بعرض قيمته 7 ملايين يورو قبل بضعة أيام، إلا أن النصر رفض العرض، خاصة وأنا وصيف دوري روشن، يبحث عن مقابل مادي لا يقل كثيرًا عن المقابل الذي سدده إلى مانشستر سيتي، مقابل حسم صفقة اللاعب في الصيف الماضي، بما يقارب 25 مليون يورو.

وكشفت تقارير أخرى حول دخول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في سباق التعاقد مع إيمريك لابورت، والذي توج بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، مع مانشستر سيتي، قبل انتقاله إلى صفوف النصر.