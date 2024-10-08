أزمة مع مدريد.. برشلونة تستهدف استضافة نهائي مونديال 2030!

ماذا سيحدث؟

تتطلع مدينة برشلونة لاستضافة نهائي كأس العالم 2030، الذي تحتضنه إسبانيا والمغرب والبرتغال، ما يعد تحديًا للعاصمة مدريد التي تسعى لاستضافة المباراة في سانتياجو برنابيو.

وقال مستشار الرياضة في مجلس مدينة برشلونة، ديفيد إسكودي، إننا تعتزم "استضافة نهائي مونديال 2030، وفتح الباب أمام تنظيم الألعاب الأولمبية اعتبارا من 2036".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "جزء غير ملموس من الألعاب الأولمبية هو الشعور بالفخر في المدينة، نحن منفتحون للتنظيم، سواء في 2036 أو 2040 أو 2044".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح جيرارد إستيفا، عضو المجلس: "نود أن تكون برشلونة مرشحة للأولمبياد مرة أخرى في 1936، وسنعمل من أجل ذلك".

وشدد على أن "برشلونة ستحاول استضافة نهائي كأس العالم 2030، نادي برشلونة يواصل العمل لتطوير ملعب كامب نو، وتسير التراخيص بوتيرة طبيعية، ويتم إنجاز الأمور بشكل جيد".