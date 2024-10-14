بعد أزمة مبابي و"الملهى الليلي".. صورة لأنشيلوتي مع نجمة هوليوود في فترة التوقف الدولي!

ماذا حدث؟

تصدر نجم ريال مدريد كيليان مبابي عناوين الصحف العالمية، بسبب غيابه عن معسكر فرنسا في فترة التوقف الدولي الجارية، قبل أن تلتقطه الكاميرات في إجازة بستوكهولم.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، غاب على إثرها لمدة أسبوع، ثم عاد أمام ليل في دوري أبطال أوروبا وفياريال بالليجا، لكنه فضل عدم الانضمام للمنتخب ومواصلة التعافي مع النادي.

وتشن الجماهير الفرنسية هجومًا على النجم الفرنسي، منذ الخميس الماضي، حين التقطت عدسات إحدى الصحف السويدية مجموعة صور لمبابي وهو يغادر أحد المطاعم بينما كان يرتدي قناعًا للتخفي، قبل أن يتوجه إلى أحد الملاهي الليلية (وقت مباراة منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يكن مبابي الوحيد من ريال مدريد الذي قضى وقت فراغ مميز، إذ يمكن القول إن المدير الفني كارلو أنشيلوتي قضى عطلة نهاية أسبوع رفيعة المستوى مع ممثلة هوليوود زوي سالدانا.

ونشر أنشيلوتي صورة له مع نجمة فيلم "أفاتار" عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "قضاء الوقت مع الأصدقاء الجيدين".

وحسب صحيفة "سبورت"، فإن "مدرب ريال مدريد يرتبط بعلاقة مميزة مع سالدانا وزوجها المخرج ماركو بيريجو منذ سنوات".