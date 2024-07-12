أزمة كبيرة لأوروجواي.. 10 نجوم يواجهون خطر الإيقاف بعد الاشتباك مع جماهير كولومبيا!

عقوبات كبيرة في انتظار أوروجواي...

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، فتح تحقيقًا مع لاعبي منتخب أورجواي، بسبب أحداث الشغب في مباراة منتخب بلادهم في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وشهدت مباراة كولومبيا وأوروجواي، في نصف نهائي البطولة، والتي انتهت بفوز الفريق الكولومبي بهدف دون رد، أحداثًا مؤسفة بعد إطلاق صافرة النهاية حيث اتجه لاعبو أوروجواي إلى المدرجات واشتبكوا مع جماهير المنتخب الفائز وتبادلوا الضربات والشتائم معهم حتى تدخلت الشرطة وسيطرت على الأمر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك 10 لاعبين من منتخب أوروجواي، يواجهون خطر الإيقاف خاصة أربعة لاعبين كانوا الأكثر نشاطًا واشتباكًا مع الجماهير، وهم داروين نونيز، ماتياس أوليفيرا، رونالد أراخو، بالإضافة إلى خيمينيز.

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وكشف التقرير عن وجود ستة لاعبين مهددين أيضًا بالإيقاف، من بينهم رودريجو بينتانكور، ومن غير المتوقع أن يتم توجيه أي اتهامات إلى فالفيردي، الذي لم يدخل في هذا الشجار.

ومن جانبه تعمل أوروجواي، بالفعل على تقديم مذكرة دفاع، سيعتمدون فيها على عدة نقاط أبرزها، أن تصرف اللاعبين كان دفاعًا عن النفس عندما شاهدوا عائلاتهم في خطر، بالإضافة إلى غياب الأمن لدي الجانب الأوروجوياني في المدرجات مع استمرار استفزازات الكولومبيين.