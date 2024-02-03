أزمة "قطرية" تضرب قمة ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس

بيان رسمي للرد

ضربت أزمة "قطرية" قمة الدوري الإيطالي المرتقبة مساء الأحد بين إنتر ويوفنتوس في صراع القمة.

ويتصدر النيراتزوري ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن البيانكونيري، ويملك الأول مباراة مؤجلة، ولذا تعد مباراة ملعب "جيوسيبي مياتسا" مهمة في صراع اللقب.

وخرجت تقارير تتحدث عن "تيفو" سيغطي كل مدرجات ملعب "سان سيرو" من جماهير إنتر قبل انطلاق المباراة، وأن راعي الفريق الخطوط الجوية القطرية مولت هذا الأمر بمبلغ 20 ألف يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخرجت مجموعة "كورفا نورد"، أولتراس إنتر، للرد في بيان رسمي، على تلك التقارير، لتؤكد صحة وجود خطة لتيفو عملاق وخاص للمباراة، ولكن أكدت أنه من تمويل أفرادها والجمهور، ولا علاقة للراعي به، مشددة أن التيفو الذي سيغطي بقية مدرجات الملعب لا يخصها ويخص النادي.

وتحتل مجموعات "أولتراس" إنتر المدرجات الشمالية لملعب "سان سيرو"، واشتهرت دوماً بتقديم لوحات كبرى قبل المباريات المهمة مثل ديربي إيطاليا والقمم الأوروبية.