أزمة قبلة جيني هيرموسو تتواصل .. خدعة لويس روبياليس لتجنب الإقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني

رئيس الاتحاد الإسباني يفكر في حيلة تجنبه الإقالة من منصبه..

يحاول لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم تجنب الكارثة والاستمرار في منصبه لفترة أخرى، رغم المناداة باستقالته في أعقاب أزمة تقبيل جيني هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا للسيدات أثناء حفل التتويج بلقب كأس العالم للسيدات 2023.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن لجنة النزاهة التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم تعمل بالفعل على خيار إيقاف روبياليس عن العمل في منصبه كرئيس للاتحاد، تجنبًا لفرض عقوبة أكبر قد تصل إلى الطرد بسبب قضية تقبيل هيرموسو.

التقرير أشار إلى أن إيقاف روبياليس عن العمل سوف يتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، وهو إجراء إذا تم قبوله من المجلس الأعلى للرياضة، فإنه سيوقف أي إجراء من قبل محكمة التحكيم الرياضي، بموجب الشكاوى المقدمة ضد روبياليس مؤخرًا من أكثر من جهة.

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ومن شأن ذلك أن يوقف فتح تحقيق من قبل الهيئة القانونية الرياضية، قد يؤدي إلى حرمان روبياليس من العمل في أي منصب لمدة تتراوح بين شهر إلى 15 عامًا، الأمر الذي قد يفرض تعيين نائب للرئيس للقيام بمهام روبياليس أثناء غيابه.

وإذا نجحت فكرة روبياليس والاتحاد الإسباني لكرة القدم في اقتصار العقوبة على مجرد الإيقاف عن العمل لمدة شهرين إلى ستة أشهر، سيسمح ذلك له بالعودة إلى منصبه في الوقت المناسب للتحضير لانتخابات رئاسة الاتحاد في عام 2024.