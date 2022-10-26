أزمة غريبة .. قمصان آرسنال لا تكفي لمواجهة آيندهوفن!

أزمة قبل مواجهة آرسنال ضد آيندهوفن

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تغير غريب سوف يحدث في مواجهة فريق آرسنال ضد نادي آيندهوفن، في المباراة التي سوف تقام بينهم يوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي بهولندا.

حيث أوضحت صحيفة "ذا صن" أن النادي اللندني سوف يرتدي قميصًا جديدًا، سوف يصنع من المزج بين القميص الأساسي والاحتياطي لآرسنال لتلك المواجهة، حيث تتشابه ألوان قمصان الجانرز كلها مع الطقم الأساسي لآيندهوفن من حيث الألوان.

وبالتالي فإن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجبر الفريق الإنجليزي على صناعة هذا الطقم الجديد من أجل تجنب حدوث التشابه في الألوان داخل أرض الملعب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فريق آرسنال لتلك الأزمة، ففي عام 2002، أجبر النادي اللندني على ارتداء طقم جديد ممزوج بين القميص الأساسي والاحتياطي لمواجهة روما بدوري أبطال أوروبا في إيطاليا.

جدير بالذكر أن فريق آرسنال قد ضمن تأهله للأدوار المقبلة في الدوري الأوروبي، وبالتالي فإن مواجهة آيندهوفن المقبلة يحتاج الجانرز فيها للفوز أو التعادل لضمان الصدارة.