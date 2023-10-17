أزمة علي البليهي .. الأخدود يفجر مفاجأة رسمية جديدة في صراعه لـ"سحب" نقاط الهلال

تطور جديد في أزمة مباراة الهلال والأخدود

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فجّر حسن مرزوق، الرئيس التنفيذي لنادي الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة جديدة، في أزمة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال.

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لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت احتجاج الأخدود، ضد مشاركة المدافع الدولي علي البليهي مع الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024، وانتهت بفوز الزعيم (3-0).

وبعد قرار الانضباط.. كشفت تقارير صحفية عديدة، عن تقديم إدارة الأخدود "استئنافًا"؛ للحصول على نقاط المباراة كاملة؛ بحجة أن البليهي شارك بشكل غير نظامي، وهو يملك في رصيده 4 بطاقات صفراء.

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وفي هذا السياق.. نفى مرزوق في تصريحا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تقديم أي استئناف - حتى الآن -، مؤكدًا على أن مسؤولي الأخدود، ينتظرون حيثيات القرار الصادر من لجنة الانضباط، قبل التحرك بشكل رسمي.

وأكد الرئيس التنفيذي، على أن ناديه لا يعلم حاليًا، أسباب رفض "الانضباط" الاحتجاج ضد مشاركة البليهي؛ من أجل الاستئناف عليه.

ومن ناحيتها.. أوضحت مصادر لـ"الشرق الأوسط"، أن البطاقات الصفراء المحتسبة رسميًا على مدافع الهلال، دوّنت أمام أبها في الجولة الأولى، والاتحاد في الجولة الخامسة، والشباب في الجولة الثامنة، في حين لم يحصل على أي إنذار آخر في باقي المباريات.

ووفقًا للمصادر نفسها، سيتم رفض استئناف نادي الأخدود، في حال تقديمه، كون اللاعب لم يحصل إلا على 3 بطاقات صفراء فقط.

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