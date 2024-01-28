أزمة وعقوبات منتظرة .. كابوس نجم الاتحاد يهدد استقرار العميد!

أزمة جديدة تنفجر في الاتحاد بينما يبحث عن فرض حالة من الاستقرار..

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أربعة أيام فقط أمام نادي الاتحاد السعودي لحل الأزمة التي طرأت عليه بشكل مفاجئ وإلا سيجد عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في انتظاره.

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العميد خلال الميركاتو الشتوي الجاري يحاول التخلص من أكثر من نجم في الفريق في ظل تراجع مستواهم وعدم الحاجة الفنية لهم، من ضمنهم الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

لكن بحسب برنامج "برا الـ18"، فإن الحارس لا يريد الرحيل، بينما هدده ناديه إن لم يوافق على العرض المقدم له من نادي الشباب، فإن المدرجات في انتظاره.

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هذا النبأ دفع الخبير القانوني أحمد الأمير لتحذير إدارة النادي الجداوي، موضحًا أن عدم تسجيل أي لاعب أجنبي في قائمة الفريق يعني أحقية هذا اللاعب في فسخ عقده، لسبب مشروع، ومن ثم الحصول على قيمة عقده كاملةً.

وأكد الأمير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل سيكون وقتها من حق اللاعب المطالبة بتعويض مالي كبير بخلاف العقد، بالإضافة إلى فرض عقوبات رياضية على النادي، تتمثل في منعه من التسجيل لفترتين.

يذكر أن قرار الاستغناء عن جروهي جاء بعد تراجع مستواه الملحوظ، إذ استقبل 18 هدفًا خلال 16 مباراة في الموسم الجاري من دوري روشن، ليقرر مدربه مارسيلو جروهي الاعتماد على عبدالله المعيوف بدلًا منه، خاصةً مع احتلال العميد حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب بـ28 نقطة فقط من 18 مباراة.

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