أزمة خاليدو كوليبالي في السنغال؟ .. المتحدث الإعلامي لأسود التيرانجا يوجه رسالة إلى الهلال

المدافع السنغالي غاب عن ودية الجابون، وهو ما أثار الجدل في الهلال بالسعودية..

تسبب غياب السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، عن ودية منتخب بلاده أمام الجابون، في قلق كبير لدى جمهور الزعيم، في ظل أهمية الفترة الحالية بالنسبة للفريق ومنافسته على أكثر من بطولة.

أسود التيرانجا حققوا الفوز أول أمس الجمعة، أمام الجابون بثلاثية نظيفة، في إطار وديات التوقف الدولي الحالي.

لكن أليو سيسيه؛ المدير الفني للسنغال، قام باستبعاد كوليبالي من قائمة المباراة، وهو القرار الذي دفع البعض لتوقع معاناة المدافع من إصابة ما، لكن أوضح كارا ثيون؛ المتحدث الإعلامي للمنتخب الإفريقي، أسبابه نافيًا معاناة اللاعب من أي أزمة..

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المتحدث السنغالي قال خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الاستبعاد هو قرار سيسيه، رغبةً منه في الاعتماد على اللاعبين الشباب، بجانب أن كوليبالي لم يحصل على راحة منذ مدة، وشارك مع ناديه في كافة المباريات المحلية والقارية".

وأضاف: "لا توجد أي أزمة وراء غياب كوليبالي، هو متاح للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات المقبلة، لكن القرار يعود للمدرب؛ سواء باستمرار الاعتماد على الشباب أو الاستعانة بأصحاب الخبرات، هذا كل ما في الأمر".

يذكر أن المنتخب السنغالي يلتقي ببنين في ثاني وديات المعسكر الحالي، بعد غدٍ الثلاثاء.