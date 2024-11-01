"لا يوجد حل!".. أزمة جيران ملعب سانتياجو برنابيو تصل إلى طريق مسدود

مشكلة باتت كبيرة إلى أقصى حد.. كيف ستنتهي؟

ما زالت قضية الضجيج الصادر عن ملعب سانتياجو برنابيو بعد تطويره الجديد، والمشاكل التي حدثت مع جيران الملعب من البنيات المتضررة من الضوضاء الناتجة عنه، دون حل تمامًا في الوقت الراهن.

معاينات أخيرة للملعب كشفت وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الملعب يستحيل عمليًا عزل الصوت القادم منه، لأنه مفتوح بالكامل ونمط بنائه المعدني لا يسمح أبدًا بأي درجة من عزل الصوت.

كما نوقشت في الآونة الأخيرة اقتراحات بإضافة مواد عازلة في بيوت السكان المجاورين للملعب تقلل تأثير الضوضاء المنبعثة منه على بيوتهم، ولكن يبدو أن الأمور دون حل تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد تم توضيح ذلك في مقابلة أجراها إنريكي مارتينيز دي أزاجرا رئيس رابطة "المتضررين من ملعب البرنابيو" مع شبكة "كادينا كوبي" حين قال: "نحن نتحدث عن أشياء خطيرة ناجمة عن الضوضاء مثل الصداع النصفي والقلق ونوبات الهلع والأرق".

وأضاف: "الحد الأقصى لمستوى الضوضاء الذي يسمح به القانون حتى الساعة 11 مساءً، وهو 55 ديسيبل، يعادل تقريبًا وجود مكبر صوت يعزف على بوق وطبل صغير خارج نوافذ منزلك، لكن ما عانى منه آلاف السكان خلال هذا الوقت يعادل 2780 ديسيبل".

وأوضح أيضًا أن موقف السكان نهائي مؤكدًا: "نريد تطبيق القانون وما نطالب به هو حق أساسي في متناول الجميع، هناك حوالي 2000 شخص متأثرين لأنهم يعيشون في المباني المجاورة للملعب" مضيفًا: "لا يوجد حل وسط، من المستحيل عمليا عزل الصوت لأنه سيتعين عليك إغلاق كل شيء بشكل محكم. ولا أعرف كم سيكلف ذلك".

الجدير ذكره أن ترخيص ملعب سانتياجو برنابيو كمنشأة لمزاولة كرة القدم قد انتهي في عام 2001 ومنذ ذلك التوقيت لا يجوز لريال مدريد قانونًا استخدام الملعب كمكان للتجمعات الكبرى سواء مباريات كرة القدم أو الحفلات، وفقًا للرابطة التي نجحت بالفعل في منع إقامة فعاليات موسيقية داخل الملعب.