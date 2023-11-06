أزمة جود بيلينجهام .. الكشف عن تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد ومدة غيابه!

التفاصيل الكاملة لإصابة جود بيلينجهام..

أصبحت مشاركة الإنجليزي جود بيلينجهام مع ريال مدريد الإسباني أمام سبورتينج براجا البرتغالي، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 محل شك كبير.

النجم الإنجليزي تعرض لإصابة في الكتف خلال الدقائق الأولى من مواجهة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإسباني، لكنه أصر على إكمال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن بيلينجهام يعاني من خلع بسيط في كتفه، وهو ما يجعل مشاركته ضد براجا يوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" محل شك.

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وأشار التقرير إلى أن الإصابة ليست خطيرة، لكن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي سيقرر يوم الثلاثاء ما إذا كان سيتمكن من اللعب أمام براجا، أم سيريحه حتى مواجهة فالنسيا المرتقبة يوم السبت في قمة الجولة 13 من "لا ليجا".

ويجب الأخذ في الاعتبار أن بيلينجهام هو أحد أكثر اللاعبين مشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، ولذلك لا يستبعد أنشيلوتي منحه فترة راحة.

الخلع الذي تعرض له بيلينجهام يجبره على التعامل مع الألم، لكنها ليست إصابة قوية يمكن أن تعرضه للخطر في المستقبل.

وأكد التقرير أنه كانت هناك مخاوف أولية من تعرض اللاعب لإصابة أكثر خطورة، لكن الخدمات الطبية في ريال مدريد أكدت مباشرة على أرض الملعب أن كتف اللاعب لم يتعرض لإصابة خطيرة.

خسارة بيلينجهام المحتملة قد تتسبب في تغيير خطة ريال مدريد، والعودة إلى طريقة 4-3-3 أمام براجا، بإشراك توني كروس ولوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا في خط الوسط، والاعتماد على فيديريكو فالفيردي، ورودريجو وفينيسيوس جونيور في الهجوم.