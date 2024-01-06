من يحرس مرمى الاتحاد؟

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تسيطر حالة من الغموض على مصير ملف حراسة المرمى في اتحاد جدة، حيث لم يتوصل النادي حتى الآن إلى بديل مناسب للبرازيلي مارسيلو جروهي.

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وكشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الحارس البرازيلي من الرحيل عن قلعة النمور، حيث تلقى عروضًا من بلاده وأبرزها من سانتوس وجريميو.

ولم تحسم إدارة نادي الاتحاد موقفها من خليفة جروهي (36 عامًا)، إلا أن صحيفة "اليوم" السعودية، أكدت أن ملف حراسة المرمى لم يتم مناقشته خلال الاجتماع الأخير بين الإدارة والمدرب مارسيلو جايردو.

وأشارت إلى أنه في حالة الاستقرار على دعم تشكيلة الاتحاد بحارس جديد سيتم ترشيح عدة أسماء من حراس أوروبيين، لسد هذه الثغرة المزعجة في كتيبة العميد.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن رغبة الاتحاد في الاستعانة بالحارس المصري محمد الشناوي لخلافة جروهي، إلا أن إدارة العميد نفت الأمر للصحف المصرية وأكدت أن الحارس الجديد سيكون أوروبيًا.

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ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بأفضل صورة ممكنة في الانتقالات الشتوية الجارية، خصوصًا أنه يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.

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