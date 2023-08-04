تسجيل مالكوم أخيرًا .. وجيسوس يثير الجدل بعد أنباء رحيل الحمدان عن الهلال

ماذا يحدث في الهلال قبل كلاسيكو الاتحاد؟

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أخيرًا وبعد طول انتظار.. انتهت أزمة تسجيل النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك قبل ساعات قليلة من كلاسيكو الاتحاد "المصيري".

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الهلال يواجه نادي الاتحاد السعودي، في التاسعة من مساء غدٍ السبت، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، استطاع نادي الهلال، تسجيل مالكوم في قائمته؛ بعد وصول الموافقات الرسمية بذلك؛ حيث أصبح باستطاعته المشاركة في الكلاسيكو أمام العميد الاتحادي.

وواجه الزعيم الهلالي، صعوبات كبيرة لتسجيل مالكوم في قائمته، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب عدم وصول تحويلات "الدفعة الأولى" من قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب، إلى ناديه السابق زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

وعلى جانب آخر.. تحدث جيسوس، عن عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي يتعرض لانتقادات عنيفة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق كلاسيكو الاتحاد.

وقال المدير الفني البرتغالي في كلمته بالمؤتمر، والذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "الحمدان لاعب شاب.. يستطيع الإضافة في المستقبل، يلعب في مركزين كمهاجم أول أو متأخر، ويعطي حلول للمدرب"، معربًا عن ثقته في تطور اللاعب، قريبًا.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت بشأن رحيل المهاجم الشاب عن الفريق الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

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