أزمة جديدة لأنشيلوتي .. ريال مدريد يفقد لاعب وسطه أمام مانشستر سيتي

النادي الملكي يعاني بسبب الإصابة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد سيعاني أمام مانشستر سيتي من إصابة جديدة تبعد نجم وسط ملعبه عن المشاركة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب داني سيبايوس لن يكون متاحًا في مباراة الثلاثاء المقبل أمام الفريق الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن سيبايوس يعاني من أحمال زائدة على العضلات وهو ما منعه من المشاركة في مواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا.

وأكدت كذلك أن اللاعب لن يكون متاحًا في مباراة خيتافي في الدوري الإسباني وسيحاول اللحاق بمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام مساء الثلاثاء القادم على أن يقام إياب المواجهة في إنجلترا يوم الأربعاء التالي.