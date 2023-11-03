أزمة تهرب ضريبي جديدة في إسبانيا .. رونالدو وجورجينا في مأزق!

عيادات زراعة الشعر تسبب في أزمة لنجم النصر

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز في أزمة تهرب ضرائب جديدة في إسبانيا، بسبب شركة زراعة الشعر الخاصة بهما.

ويمتلك رونالدو عيادات " Insparya Medical Clinic" المتخصصة في زراعة الشعر بإسبانيا، حيث تُديرها صديقته جورجينا.

ووفقًا لـ "elconfidencial" الإسباني، فإن مصلحة الضرائب في إسبانيا فتحت ملف عيادات رونالدو لزراعة الشعر، لإصدار فواتير بدون ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة بين عامي 2019 إلى 2021.

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وأوضح الموقع أن الخدمات الطبية والوقاية والعلاج والشفاء معفاة من الضريبة، ولكن الأغراض الجمالية البحتة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 21%، أي أن عمليات زراعة الشعر يجب أن تخضع لتلك الضريبة.

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ووافقت وزارة الخزانة على عمل خزانة تسوية مع العيادات، حيث سيتم عقد جلسة استماع حتى تتمكن الضرائب من اتخاذ القرارات المناسبة، وسيحضر تلك الجلسة المحامين ممثلين عن رونالدو وجورجينا.

وقامت الشركة التي شارك رونالدو في تأسيسها، بتسليم تقرير من منظمة الصحة ورأي طبيب خبير ومختص في الأمراض الجلدية، يؤكد فيه على أن العيادات تقوم بعلاج مرض الثعلبة أيضًا، وهو ما يمثل وضع طرف اصطناعي لمريض فقد أحد أطرافه، كمحاولة لحل تلك الأزمة.