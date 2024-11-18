أزمة في برشلونة بسبب فريق أتلتيك.. هبوط محتمل وقرار إقالة وارد!

ماذا يحدث؟

يعاني فريق برشلونة أتلتيك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني هذا الموسم، تحت قيادة المدرب ألبرت سانشيز ، حيث تلقى هزيمة مفاجئة أمام أموريبييتا أمس الأحد، ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وبينما كان برشلونة يحاول الخروج من سلسلة تعادلات استمرت 7 جولات متتالية، تلقى هزيمة صادمة بهدفين في الوقت بدل الضائع من صاحب المركز قبل الأخير في المجموعة الأولى.

ويحتل برشلونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن سيستاو ريفر وأتلتيك بيلباو (11 نقطة)، وأموريبيتا (11 )، وأورينسي (10)، ما يشكل مجموعة من الفرق المتنافسة على الهبوط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "هذا الوضع يثير قلق مسؤولي برشلونة، الذين يرون أن فريق أتلتيك هو الحلقة الأخيرة قبل الفريق الأول".

وأضافت: "بعد سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها الفريق، هناك مناقشات داخلية حول الخطوات التي يجب اتخاذها، ورغم أنه لا توجد رغبة في الاستغناء عن المدرب، إلا أنه إذا استمر الفريق على هذا المنوال، فقد يتم اتخاذ قرارات أكثر حزمًا".